Поліція попередила про ще одну небезпеку від "груп смерті"

Шахраї через "групи смерті" в соцмережах виманюють у дітей фінансову інформацію про батьків.

Про це розповів начальник київського управління кіберполіції департаменту Національної поліції Сергій Кропива, повідомляє Інтерфакс.

Серед завдань, які дають безпосередньо дітям, – назвати персональну інформацію про батьків, надати дані банківських карт, які в подальшому використовують для особистого збагачення шахраїв,

– розповів він.

Також, за словами правоохоронця, кількох осіб, які виманювали у дітей і підлітків фінансову інформацію вже знайшли.

Вони заманювали дітей в групи. Першими були завданнями щось собі намалювати. А потім дати банківські картки та CV-коди батьків. Діти давали,

– розповів він.

Нагадаємо, в Україні серед підлітків ширяться небезпечні флешмоби. В одному з них у "групах cмерті" підлітків доводять до самогубства. Суть іншого популярного флешмобу полягає в тому, аби протягом доби сховатися так, щоб ніхто не побачив і не знайшов.