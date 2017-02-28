Поліція повідомила подробиці збройного затримання з пораненими правоохоронцями у Чернігові

В одному зі спальних районів Чернігова підрозділ спецпризначення поліції провів операцію щодо затримання озброєного автоматичною зброєю чоловіка, якого підозрюють у скоєнні низки особливо тяжких злочинів.

За словами начальника ГУНП у Чернігівській області полковника Едуарда Альохіна, зловмисником виявися раніше судимий наркоман, якого підозрюють, зокрема, і в нападі на один з ломбардів.

Зауважимо, що тоді чоловік з автомата тяжко поранив у голову працівника установи, випустивши понад двох десятків куль.

Крім того, слідство з’ясувало, що злочинець проживав у квартирі свого знайомого, з яким відбував покарання в колонії.

"Чоловік дуже щільно "сидів на голці", вживаючи за добу 20 "кубиків" ацетильованого опію. Постійно перебуваючи у напівадекватному стані, чоловік прив’язав до штанів гранату та так ходив по квартирі", – розповів Альохін.

У підсумку спецпризначенцям усе ж удалося затримати підозрюваного: у нього вилучили автомат Калашникова АКС-74У калібру 5,45 із глушником та три споряджені магазини.

Щоправда, без потерпілих не обійшлося – внаслідок підриву наркоманом гранати постраждали три спецпризначенці, які зараз перебувають у лікарні – один з пораненням черевної порожнини та стегна, другий з осколковими пораненнями ноги та стегна та третій з контузією.

Додамо, що найважче пораненому проведено операцію. За словами лікарів, його стан стабільно важкий.

Інформацію про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу), що карається позбавленням волі терміном від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічним ув’язненням.

Триває досудове розслідування.

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Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що у Чернігові силовики провели штурм квартири злочинця, який 24 лютого стріляв у працівника ломбарду.