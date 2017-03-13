Поліція повідомила про поранену під час обстрілу Авдіївки волонтерку

Волонтер з Київської області отримала мінно-вибухове поранення при обстрілі Авдіївської промзони і доправлена ​​в лікарню

В Авдіївське відділення надійшло повідомлення від медиків про те, що в результаті обстрілу бойовиків була поранена жінка, 1980 року народження, мешканка Київської області, пише Interfax.

Встановлено, що потерпіла є волонтером, поранення вона отримала під час обстрілу так званої "промки". Жінка доставлена в міську лікарню.

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На місце виїхала слідчо-оперативна група поліції, правоохоронці встановлюють обставини події. Інформація про інші поранених і пошкодженнях уточнюється.