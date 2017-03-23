Поліція повідомила важливі подробиці вбивства Вороненкова

Екс-депутат Держдуми Денис Вороненков отримав чотири вогнепальні поранення: 3 в живіт і одне в шию.

Про це повідомив на брифінгу з місця події начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

З місця інциденту вилучили пістолет ТТ, з якого, ймовірно, вбили Вороненкова.

Стрілянина почалася, коли екс-депутат з охоронцем ішли повз готель "Прем'єр Палац". Загалом кілер здійснив 7-8 пострілів. Коли він вже утікав, поранений охоронець зміг його також поранити. Їх обох госпіталізували в різні медичні заклади. Стан потерпілих наразі не відомий. У лікарнях, де вони перебувають, введені посилені заходи охорони.

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Особа нападника наразі не встановлена.

"Перша версія слідства – це замовне убивство, пов'язане з попередньою діяльностю", – заявив Крищенко.

Також є відео з камер спостережень готелю. Його вже вилучили слідчі.

Нагадаємо, Вороненкова вбив невідомий 23 березня біля готелю "Прем'єр Палац" у Києві.



У жовтні 2016 року емігрував до України, за його словами, у зв’язку з переслідуваннями з боку ФСБ і побоюваннями за своє життя. У грудні 2016 отримав громадянство України, відмовившись від громадянства Росії