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Поліція проводить обшуки у Тернопільській міськраді

14:00, сьогодні 268 Читать новость на русском
Поліція проводить обшуки у Тернопільській міськраді

Правоохоронці підозрюють чиновників Тернопільської міської ради та підконтрольних їх комунальних підприємств у махінаціях із земельними ділянками місцевої громади.

Відтак до Тернопільської мерії навідалися силовики з метою проведення обшуків у причетних осіб, щоб відшукати докази злочинної діяльності, повідомляється на офіційному сайті Нацполіції.

Посадовці вчиняли безкоштовну передачу приватним юридичним особам у власність об’єктів забудови на землях територіальної громади – під приводом укладання інвестиційних договорів та договорів про будівництво з відносно незначними зобов’язаннями.», – повідомили у поліції.

Зазначається, що обшуки проводять правоохоронці з Києва.

Київська поліція, зокрема управління по боротьбі з економічною злочинністю, проводить слідчооперативні дії по дуже старій справі, яка тягнеться ще з 2015 року. Приїхали ті ж оперативники, які працювали і у 2015 році. Київські правоохоронці з самого ранку наробили лишнього шуму в місті. Ми б без зайвих проблем пред'явили їм усі необхідні документи,
переконує міський голова Тернополя Сергій Надал.


Імовірно, що йдеться про кримінальне провадження, відкрите столичними правоохоронцями у 2015 році. Згідно з "Єдиним державним реєстром судових рішень" у його рамках Головне слідче управління Національної поліції України проводить досудове розслідування за фактом зловживання у період 2013-2015 років своїм службовим становищем службовими особами Тернопільської міської ради та комунальних підприємств "Підприємство матеріально-технічного забезпечення", "Масив", "Тернопільбудінвестзамовник", КЖЕМ "Сонячне" під час передачі останнім земельних ділянок територіальної громади міста у постійне користування і оренду з метою подальшої їх розтрати в порушення вимог земельного, містобудівного та іншого законодавства у приватну власність інвесторів.

У справі йдеться про те, що службові особи Тернопільської міської ради фактично передали приватним юридичним особам право володіння та користування земельними ділянками, правокористувачами яких є комунальні підприємства, а також створили умови для безкоштовного набуття права власності на земельні ділянки на території м. Тернополя, чим спричинило тяжкі наслідки.

Вони зловживали своїм службовим становищем, усупереч чинному законодавству, у тому числі приписам частини 2 ст. 124 Земельного кодексу України щодо передачі в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній та комунальній власності за результатами проведення конкурсних торгів, шляхом укладання удаваних (з прихованням дійсних намірів) договорів.

Читайте також: Нагрітися на тернополянах. Що не так з торф’яними котельнями в спальних районах Тернополя

Зазначається, що обшуки проводяться не лише у Тернополі, але й у області.

Теги: Україна Тернопіль Поліція
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