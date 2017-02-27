Поліція розшукує "солодкого" грабіжника: оголосили солідну винагороду

У Києві вже тривалий час орудує серійний грабіжник банків. За даними поліції цим він займається з 2007 року. За цей час він встиг пограбувати кілька десятків банківських установ.

Як повідомили у Нацполіції Києва, за інформацію, яка допоможе встановити та затримати підозрюваного, оголошено винагороду у розмірі 100 000 гривень.

Останнє пограбування трапилось минулого тижня у Голосіївському районі Києва. Опівдні чоловік зайшов у приміщення банку і, погрожуючи зброєю, змусив віддати гроші.

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На вигляд чоловікові 50-55 років. Він був в окулярах, одягнений у темне пальто.

До речі, у цього грабіжника є фірмовий почерк, бо після кожного пограбування він залишає шоколадки або цукерки.

Корисну для слідства інформацію можна повідомити за телефонами: 102 або (098)8681888, або ж звернувшись до найближчого відділення поліції.