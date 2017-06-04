Поліція схопила у Волновасі бойовика, який їхав оформлювати українську пенсію

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
На блокпосту Волновахи поліція затримала бойовика, який спробував перетнути лінію розмежування задля оформлення пенсії на підконтрольних українській владі територіях.
Про це на брифінгу заявив речник Міноборони з питань АТО, полковник Олександр Мотузяник.
Як з’ясували правоохоронці, в 2015 році житель Донецька вступив до лав бандформування "Козацький союз війська донського". У його складі бойовик працював охоронцем. Окрім того, він разом з іншими членами незаконного збройного формування вимагали плату у продавців на ринках.
Читайте також: Російські військові на Донбасі викрадають місцеве населення та авто заради викупу, – розвідка
Проте, коли чоловік не отримав від командирів обіцяної платні, він покинув лави бойовиків.
"Варто відзначити, що якби чоловік добровільно повідомив правоохоронним органам про свою причетність до НЗФ, він би мав можливість уникнути кримінальної відповідальності", – наголосив Мотузяник.