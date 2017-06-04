Поліція схопила у Волновасі бойовика, який їхав оформлювати українську пенсію

На блокпосту Волновахи поліція затримала бойовика, який спробував перетнути лінію розмежування задля оформлення пенсії на підконтрольних українській владі територіях.

Про це на брифінгу заявив речник Міноборони з питань АТО, полковник Олександр Мотузяник.

Як з’ясували правоохоронці, в 2015 році житель Донецька вступив до лав бандформування "Козацький союз війська донського". У його складі бойовик працював охоронцем. Окрім того, він разом з іншими членами незаконного збройного формування вимагали плату у продавців на ринках.

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Проте, коли чоловік не отримав від командирів обіцяної платні, він покинув лави бойовиків.

"Варто відзначити, що якби чоловік добровільно повідомив правоохоронним органам про свою причетність до НЗФ, він би мав можливість уникнути кримінальної відповідальності", – наголосив Мотузяник.