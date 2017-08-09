Поліція спіймала серійного ґвалтівника-рецидивіста на Київщині

Поліція Київщини затримала 39-річного чоловіка, який з ножем накинувся на двох молодих дівчат, щоб задовольнити свою статеву пристрасть та відібрати гроші.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції України.

Зазначається, що затриманий чоловік майже рік тому повернувся з місць позбавлення волі, де відбував покарання за скоєння аналогічних злочинів. За ґратами зловмисник провів 22 роки.

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Цього разу до поліції Київщини звернулись двоє дівчат 18-ти та 21-го років. Вони повідомили, що напередодні вирішили вдвох подорожувати до Одеси автостопом. На зупинці громадського транспорту в с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району дівчата зупинили авто Daewoo Lanos. Водій погодився їх підвезти, оскільки їхав саме у цьому напрямку.

У місті Васильків чоловік запропонував своїм пасажиркам переночувати в орендованій ним квартирі. Заманивши жертв до квартири, зловмисник, погрожуючи ножем та застосувавши фізичну силу, вступив у статеві відносини з дівчатами проти їх волі,

– мовиться у повідомленні поліції.

Зазначається, що після цього зловмисник на власному авто вивіз дівчат на автозаправку біля смт Калинівка. Там, погрожуючи ножем, чоловік відібрав у дівчат гроші та зник у невідомому напрямку.

На пошук нападника був орієнтований весь особовий склад Васильківського відділу поліції та поліцейські сусідніх районів. Оперативники того ж дня затримали насильника в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Зловмисник зізнався у скоєному, визнав свою провину і надав правдиві покази.

За цими фактами відкриті кримінальні провадження за статтями "Розбій", "Насильницьке задоволення статевої пристрасті" та "Зґвалтування" Кримінального кодексу України.

Наразі доведена причетність зловмисника до скоєння п’яти фактів зґвалтування. Працівники поліції продовжують перевіряти затриманого чоловіка на причетність до скоєння інших аналогічних злочинів на території області та держави.