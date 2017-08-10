Поліція сповістила подробиці таємничої загибелі студентки на залізниці

Неповнолітня студентка КПІ Анна Лінник 7 серпня загинула, після падіння з потяга поблизу Олександрії.

Про це повідомляє "Апостроф".

Як зазначили у поліції, за фактом смерті студентки відкрили кримінальне провадження за статтею «умисне вбивство».

"Неповнолітня дівчинка їхала з подругами з Херсону в напрямку Києва. НП виникла за 10 хвилин до зупинки, двері провідники не відкривали. Зараз поліція встановлює, за яких обставин дівчина випала", – розповіли в поліції.

Як зазначили у поліції, тілесні пошкодження свідчать про те, що черепно-мозкова травма могла бути отримана в результаті падіння. При цьому слідів побиття і порізів на тілі жертви не виявили.

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Поліція наразі встановлює, чому двері в тамбурі відкрилася.

Як зазначили очевидці, конфліктів у дівчини ні з ким не було.