Поліція у Києві перекрила канал постачання наркотиків із Китаю

Столична поліція перекрила канал постачання наркотиків, організований 31-річним луганчанином.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко.

Завдяки поліції на вулиці міста не потрапило наркотиків на майже 3 мільйони гривень, зокрема 1200 пігулок екстазі, 1200 марок ЛСД, майже 2 кілограми амфетаміну,

– зазначив Андрій Крищенко.

За словами правоохоронця, наркодилер збував речовини через мережу інтернет та так звані закладки. В орендованій квартирі поліцейські знайшли та вилучили обладнання для виготовлення наркотиків.

Загалом за два місяці поліцією Києва вилучено 6,5 кілограмів амфетаміну, 11 кілограмів марихуани, 2,5 тисячі пігулок екстазі, літр "ширки" та 150 літрів прекурсорів,

– повідомив начальник київської Нацполіції.

Крищенко також додав, що наркоділок затриманий. Слідчі клопочуть про обрання йому запобіжного заходу у вигляді арешту.

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