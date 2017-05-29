Поліція у Києві спіймала чоловіка, який три роки розбещував дітей

Київські поліцейські затримали чоловіка, який розбещував малолітніх дітей своєї співмешканки.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

Правоохоронці зазначили, що зловмисник більше року переховувався від правоохоронців. Тепер же йому загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

Старший син жінки розповів поліції, що малолітній брат і сестра зізналися йому, що вітчим розбещує їх. При цьому заявник вказав, що злочин співмешканець матері вчиняв приблизно у період із 2013-го до 2016 року.

Як зясувала поліція, чоловік примушував дітей переглядати порнографічні фільми, роздягав і вчиняв розпутні дії. При цьому погрожував фізичною розправою і фотографував на телефон.

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Наразі затриманий перебуває під вартою.