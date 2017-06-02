Поліція відкрила вогонь по тисячному натовпі мітингарів у Кабулі: серед жертв – син політика

Більше тисячі демонстрантів зібралися в центрі Кабула на місці теракту.

Присутні скандували антиурядові гасла, деякі кидали каміння, пише Reuters. Поліція застосувала проти протестуючих сльозоточивий газ і водомети, намагаючись не пустити натовп до президентського палацу, а потім відкрила вогонь.

Співробітник лікарні швидкої допомоги сказав, що, щонайменше, чотири людини були вбиті, є поранені. Так само повідомляється, що один із загиблих під час демонстрації – син відомого афганського політика.

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Нагадаємо, що у центрі афганської столиці стався кривавий теракт. Вибух прогримів вранці 31 травня у кварталі, де розташовано багато іноземних дип-представництв. За останніми даними, загинули 80 людей. Постраждалих понад 350. Відповідальність за вибух уже взяла на себе "Ісламська держава".