Поліція відкрила вогонь по тисячному натовпі мітингарів у Кабулі: серед жертв – син політика

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Більше тисячі демонстрантів зібралися в центрі Кабула на місці теракту.
Присутні скандували антиурядові гасла, деякі кидали каміння, пише Reuters. Поліція застосувала проти протестуючих сльозоточивий газ і водомети, намагаючись не пустити натовп до президентського палацу, а потім відкрила вогонь.
Співробітник лікарні швидкої допомоги сказав, що, щонайменше, чотири людини були вбиті, є поранені. Так само повідомляється, що один із загиблих під час демонстрації – син відомого афганського політика.
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Нагадаємо, що у центрі афганської столиці стався кривавий теракт. Вибух прогримів вранці 31 травня у кварталі, де розташовано багато іноземних дип-представництв. За останніми даними, загинули 80 людей. Постраждалих понад 350. Відповідальність за вибух уже взяла на себе "Ісламська держава".