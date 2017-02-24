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Поліція викрила український інтернет-магазин наркотиків

08:53, сьогодні 270 Читать новость на русском

У Тернополі спіймали банду наркодилерів, які продавали наркотики "онлайн".

Зловмисники створили спеціальний сайт, на якому можна було зробити замовлення та оплатити його. Після цього покупцю приходили повідомлення про так звану "закладку" – місцезнаходження купленого наркотику. Тож продавців ніхто ніколи не бачив.

Для постійних клієнтів діяли знижки. Чим більшим було замовлення, тим меншою ціна. Аби привабити більше покупців, дилери навіть почали розповсюджувати друковані буклети та малювати графіті із рекламою сайту. Одне із них розмістили просто біля поліцейського відділку.

Зрештою, провівши більше десяти обшуків, поліцейські затримали лідерів банди. Правоохоронці вилучили наркотиків на сотні тисяч гривень, а також боєприпаси, рекламну продукцію і 200 тисяч гривень готівки.

В організатора і його пособників виявили вісім видів наркотичних засобів. Можна сказати, це був інтернет-магазин наркотиків широкого спектру. Можливо було замовити все, починаючи від марихуани, ЛСД, грибів, амфітаміну, солей,
– прокоментував начальник Нацполіції в Тернопільській області Олександр Богомол.

Читайте також: Українські умільці-садівники вирощували в теплиці марихуану

Теги: Кримінал Поліція Наркотики Тернопіль
Джерело: 24 Канал
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