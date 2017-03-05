Поліція впіймала поплічника терористів, який прямував до Києва

На Донеччині під час проходження контролю поліція виявила бойовика, який здійснював контроль за порядком у Донецькому слідчому ізоляторі.

Донеччанин прямував у Київ до свого батька, повідомили у Волноваському відділі поліції.

26-річний хлопець з грудня 2014 по червень 2015 року був рядовим внутрішньої служби "ДНР" та служив на території Донецького слідчого ізолятору №5, який розташований по вулиці Кобозева.

Чоловік добровільно вступив в ряди бойовиків. Отримавши посаду молодшого інспектора по контролю за ув’язненими, форму та зброю, став працювати на бойовиків.

У поліції додали, що новобранець отримував зарплатню 8 тисяч рублів в місяць, однак через півроку він зрозумів, що цих коштів йому замало, тому чоловік покинув місце служби.

Поліція відкрила кримінальне провадження.

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