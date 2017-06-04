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ЛЮБОМИР ГУЗАР ТЕРАКТ У ЛОНДОНІ СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Поліція затримала 12 осіб через теракт у Лондоні

15:37, сьогодні 95 Читать новость на русском
Поліція Лондона перейшла на посилений режим
Поліція Лондона перейшла на посилений режим / Getty Images

Поліція Лондона провела спецоперацію після теракту у місті, в ході якої затримала 12 осіб.

Затримали підозрюваних у східній частині Лондона. Ймовірно у будинку, де мешкав один із нападників, повідомляє BBC.

При цьому правоохоронці не називають імена терористів.

В той же час повідомляється, що внаслідок атаки 3 червня четверо правоохоронців отримали поранення, один з них перебуває у важкому стані.

Нагадаємо, в ніч на 4 червня на Лондонському мосту мікроавтобус скоїв наїзд на перехожих, водночас неподалік сталась різанина і ще один інцидент.

У поліції Британії заявили, що інциденти на Лондонському мосту і ринку Боро-маркет кваліфіковані як терористичні акти.

Загалом внаслідок нападу загинуло семеро осіб, ще півсотні отримали поранення.

Українців серед постраждалих немає.

Теги: Теракт у Лондоні Лондон
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