Поліція затримала 12 осіб через теракт у Лондоні

Поліція Лондона провела спецоперацію після теракту у місті, в ході якої затримала 12 осіб.

Затримали підозрюваних у східній частині Лондона. Ймовірно у будинку, де мешкав один із нападників, повідомляє BBC.

При цьому правоохоронці не називають імена терористів.

В той же час повідомляється, що внаслідок атаки 3 червня четверо правоохоронців отримали поранення, один з них перебуває у важкому стані.