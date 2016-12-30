Поліція затримала головоріза з Одещини

Співробітники поліції затримали Дмитра Погорєлова, якого підозрюють у жорстокому вбивстві жінки та її дворічної доньки, двох підпалах і спробі теракту.

Про це повідомляє одеське видання "Думская" з посиланням на поліцію.

Чоловіка впіймали в районі села Роксолани і зараз везуть в Овідіопольський райвідділ.

Підозрюваного затримали, коли він виходив з лісосмуги за 7 км від Овідіополя. Опору він не чинив. Його вже доставили у відділ поліції,

– розповів начальник Нацполіції Одещини Дмитро Головін.

Чоловік підтвердив поліцейським, що хотів влаштувати теракт.

Я хочу, щоб Одеса боялася,

– сказав затриманий.

На вбивство він пішов усвідомлено, але мотиви озвучувати поки відмовляється.

Нагадаємо, 29 грудня, увечері поліція повідомила про вбивство матері та доньки в Овідіопольському районі Одеської області. Вбивця відрізав їм голови, після чого підпалив будинок. Правоохоронці оголосили план-перехоплення "Сирена".