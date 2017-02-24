Поліція затримала кількох адмінів "синіх китів"

Поліція затримала двох адміністраторів суїцидальних груп у соціальних мережах.

Про це Громадському повідомив голова Національної поліції України Сергій Князєв.

Вони дають свідчення, що експериментували зі свідомістю людей,

– сказав очільник Нацполіції.

Він повідомив, що проводяться "заходи з затримання та допиту адмінів груп "Синіх китів" та "Рожевих Фей"".

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Провели обшуки і зібрали докази. Ведемо консультації з ген прокуратурою (процесуальним керуючим у справі) щодо можливого затримання по справі,

– повідомив Князєв.

Нагадаємо, що в Україні набирають популярності таємні групи, які схиляють підлітків до самогубства.