Поліція затримала кількох адмінів "синіх китів"

Поліція затримала двох адміністраторів суїцидальних груп у соціальних мережах.
Про це Громадському повідомив голова Національної поліції України Сергій Князєв.
Вони дають свідчення, що експериментували зі свідомістю людей,
– сказав очільник Нацполіції.
Він повідомив, що проводяться "заходи з затримання та допиту адмінів груп "Синіх китів" та "Рожевих Фей"".
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Провели обшуки і зібрали докази. Ведемо консультації з ген прокуратурою (процесуальним керуючим у справі) щодо можливого затримання по справі,
– повідомив Князєв.
Нагадаємо, що в Україні набирають популярності таємні групи, які схиляють підлітків до самогубства.