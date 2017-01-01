Поліція затримала терориста "ДНР", який з російського танку обстрілював мирних мешканців

Терорист, який під керівництвом кадрових російських військових служив у танковому підрозділу і розстрілював прифронтові селища Ясинуватського району Донецької області, був затриманий поліцією.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Донецької області, бойовик приїхав святкувати у прифронтове селище Пільне Волноваського району та відразу потрапив у поле зору співробітників кримінальної поліції

До лав терористів він вступив у червні 2015 року, маючи намір збагатитися. З приходом окупантів у нього відбувся різкий зліт кар’єри: з комірника у торговому центрі – до стрілка батальйону "Сварожичи" бандформування "Оплот". Причому жодних вмінь куратори від кандидатів не вимагали – щоб поповнити лави "живої сили"» та отримати зброю, був потрібен тільки паспорт,

– йдеться у повідомленні поліцейських.

Також з карабіном СКС він стояв на блокпості поблизу шахти Трудовської у Петровському районі між Донецьком та Мар’їнкою. Саме тоді терористи щодня наносили нищівні артудари по житловим кварталам, коли гинули мирні мешканці. Але звільнитися він вирішив не тому, а через те, що мало платили. Після 5 місяців служби бойовик дезертирував та тривалий час переховувався, працював на ринку вантажником.

У червні 2016 року йому прийшла повістка, і він знову опинився серед "гарматного м’яса". Новобранця розподілили у танковий підрозділ, який формували двоє "особістів", кадрових військових, громадян РФ. За словами бойовика, окупанти не мали знаків розрізнення, лише погони капітанів, які, тим не менше, командували полковниками.

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Первинне навчання він проходив прямо серед міста на полігоні у Куйбишевському районі Донецька на російській техніці. В ангарі стояли 4 танки Т-72 та Т-64, які пригнали з території РФ.

Після 2 тижнів навчання, новоспечених танкістів перекинули на військовий полігон між Горлівкою та селищем Пантелеймонівкою. Звідси до позицій Збройних Сил України було 3 км. У розташуванні було 6 російських танків та 70 чоловік особового складу. Командували батальйоном двоє росіян-"капітанів", місцеві нічого не вирішували.

Ночами танки виїжджали та обстрілювали позиції ЗСУ та прифронтові населені пункти.

Армійське життя бойовику швидко набридло, тим більше, що замість обіцяних 15 тисяч рублів, платили лише половину. Він втік та пробрався на територію, підконтрольну Україні. Саме там його і затримали українські поліцейські під час рейду.

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