Поліція зацікавилась плюндруванням муралу з образом Папи Івана Павла ІІ

За фактом образливих написів на адресу Папи Івана Павла ІІ на стіні будинку, який розташовується на на бульварі Марії Приймаченко у Києві, правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

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Зазначається, що дії зловмисників слідчі кваліфікують за статтею 161 Кримінального кодексу України (Порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Крім того, відомості про подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Зауважимо, що особам причетним до правопорушення, загрожує обмеження волі до п’яти років.

Наразы тривають слідчі дії.

Нагадаємо, сайт "24" повідомляв, що 14 жовтня у Києві невідомі сплюндрували мурал з образом святого Іоанна Павла ІІ, зокрема на ньому з’явилися образливі написи.



До слова, відкриття муралу було заплановано на 15 жовтня.