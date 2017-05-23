Поліція знайшла підозрілий предмет неподалік стадіону в Манчестері, – ВВС

В районі стадіону "Манчестер Арена", де в ніч на 23 травня пролунав вибух, поліція знайшла ще один підозрілий пристрій.

Про це повідомляє репортер ВВС Тім Ешбернер з посиланням на слова поліцейських на місці події.

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Як зазначив журналіст, поліцейські планують провести "контрольований підрив" невідомого предмета.

Також Ешбернер додав, що зі слів парамедиків-добровольців на місці події, у частини постраждалих були осколкові поранення.

Нагадаємо, під час концерту популярної американської виконавиці Аріани Гранде в англійському Манчестері стався вибух. За останніми даними, в результаті теракту щонайменше 19 осіб загинуло, ще півсотні зазнали поранень.



Поліція Манчестера розглядає подію як терористичний акт.