Поліції довелося пострілами зупиняти вантажівку в Барселоні

В Іспанії божевільний викрав вантажівку з газом. Щоб його зупинити, поліція змушена була відкрити вогонь.

Про це повідомляє видання The Telegraph.

Прямуючи на шаленій швидкості, вантажівка розгубила балони з газом, що пошкодили кілька автомобілів. Жінка, що знаходилася на вулиці, отримала поранення. Для того, щоб зупинити фуру, поліція вимушена була відкрити вогонь.

Як з'ясувалось пізніше, машину викрав громадянин Швеції, якого вже затримали. Відомо, що водій страждає на психічні розлади. Правоохоронці стверджують, що на терористичний характер інциденту нічого не вказує.

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