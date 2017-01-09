Політв’язня Кремля Клиха етапують до Челябінська, місце перебування Карпюка – невідоме, – нардеп

Після оголошення вироків українцям, які перебувають у полоні російської влади – Станіслава Клиха та Миколи Карпюка, їх повинні перевезти до місць відбування покарань. Однак де зараз перебуває один з них – невідомо.

Як повідомив народний депутат України Ігор Мосійчук, хворого політв'язня Станіслава Клиха вже зараз етапують з Грозного до Челябінська. Саме там він має відбути 20-річний термін ув’язнення.

В той же час співсправник Клиха за вигаданими звинуваченнями – політв'язень Микола Карпюк, якого етапувати з Грозного до Владимира для відбування 22 річного покарання ще місяць тому, досі не прибув до місця призначення. Його місце знаходження наразі не відоме,

– заявив Ігор Мосійчук.

Інформацію про те, що місце перебування Миколи Карпюка невідоме, підтвердив російський адвокат Ілля Новіков.

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