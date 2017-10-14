Полонений розповів про злодіяння терористів: вбили дитину і ґвалтували дружину

Бойовики Талібану вбили дитину та ґвалтували дружину захопленого у полон канадійця Джошуа Бойла.

Про це жахіття полону він розповів журналіста, коли його родина повернулася до Канади, повідомляє ВВС.

За словами Бойла, вони намагалася допомагати селянам у районі, до якого на той момент не могли потрапити "неурядові організації, гуманітарні працівники чи уряд".

Сімейство Бойлів потрапило у полон в Афганістані у 2012 році. На той момент Коулмен була вагітна, а за час полону вона народила чотирьох дітей.

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Трьох малюків пара привезла у Канаду, проте наймолодша дитина має проблеми зі здоров'ям.

Втім як розповів Бойл, в них був і четвертий малюк – дівчинка, яку вбили бойовики пов'язаної з Талібаном мережі Хаккані.

Він також розповів, що його дружину ґвалтували. За словами чоловіка, це була "помста" за його "неодноразову відмову" прийняти пропозиції, які йому робила мережа.

Сім'ю визволили в середу пакистанські військові після інформації від американської розвідки.