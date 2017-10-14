04:33
15 жовт 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
РЕФОРМА ОСВІТИ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РЕФЕРЕНДУМ У КАТАЛОНІЇ РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Навіщо перейменовувати Крим. Собаки Володимира Путіна
Вєсті Кремля
19:25, 14 жовтня
Вєсті.UA.Жир. Парнокопитний шабаш Верховної Ради. Політичний ломбард Юлії Тимошенко
Вєсті.UA
18:45, 14 жовтня
Хто залишає людей роками без власного житла: резонансне розслідування
ЦРУ
07:45, 13 жовтня
Підсумковий випуск новин за 21:00: Ситуація в зоні АТО. Марш до 75 річниці створення УПА
Випуск новин
22:01, 14 жовтня
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
РЕФОРМА ОСВІТИ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РЕФЕРЕНДУМ У КАТАЛОНІЇ РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ

Полонений розповів про злодіяння терористів: вбили дитину і ґвалтували дружину

20:24, 14 жовтня 6936 Читать новость на русском
Джошуа та Коулмен Бойл
Джошуа та Коулмен Бойл / "Медуза"

Бойовики Талібану вбили дитину та ґвалтували дружину захопленого у полон канадійця Джошуа Бойла.

Про це жахіття полону він розповів журналіста, коли його родина повернулася до Канади, повідомляє ВВС.

За словами Бойла, вони намагалася допомагати селянам у районі, до якого на той момент не могли потрапити "неурядові організації, гуманітарні працівники чи уряд".

Сімейство Бойлів потрапило у полон в Афганістані у 2012 році. На той момент Коулмен була вагітна, а за час полону вона народила чотирьох дітей.

Читайте також: В Афганістані стався теракт поблизу мечеті: є загиблі

Трьох малюків пара привезла у Канаду, проте наймолодша дитина має проблеми зі здоров'ям.

Втім як розповів Бойл, в них був і четвертий малюк – дівчинка, яку вбили бойовики пов'язаної з Талібаном мережі Хаккані.

Він також розповів, що його дружину ґвалтували. За словами чоловіка, це була "помста" за його "неодноразову відмову" прийняти пропозиції, які йому робила мережа.

Сім'ю визволили в середу пакистанські військові після інформації від американської розвідки.

Теги: Афганістан
Джерело: 24 Канал
Новини за 14 жовтня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 14 жовтня: видовищний марш у Києві та масові затримання у Криму
14 жовтня, 22:15 Головні новини 14 жовтня: видовищний марш у Києві та масові затримання у Криму
1177
Еще немного и в ПАСЕ членов украинской делегации начали бы бить ногами
14 жовтня, 22:05 Еще немного и в ПАСЕ членов украинской делегации начали бы бить ногами
Микола Спиридонов 4414
Страна слабого государства
14 жовтня, 19:00 Страна слабого государства
Павло Казарін 876
Реінтеграція Донбасу: стратегія Курта Волкера VS плани Кремля
14 жовтня, 18:00 Реінтеграція Донбасу: стратегія Курта Волкера VS плани Кремля
Блог Медіа 5644
Внутриевропейская дискуссия: Россия пытается пролезть во все щели
14 жовтня, 16:00 Внутриевропейская дискуссия: Россия пытается пролезть во все щели
Блог Соцмережі 976
Виглядало, як кінець світу. Потужний ураган пронісся Москвою, багато загиблих
 29 травня , 17:29
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня , 11:52
Терорист, що топтав український прапор, помер на Донбасі
 12 серпня , 20:52
Поліція підтвердила огляд автоколони, яка їхала зустрічати Саакашвілі
 9 вересня , 21:36
Різанина у російському Сургуті: потерпілий вказав на промовисту деталь
20 серпня , 12:14
Бойовики атакували ЗСУ неподалік Маріуполя: напад вдалось відбити
 8 липня , 17:14
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук