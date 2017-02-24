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БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВИКРАДЕННЯ ГОНЧАРЕНКА ЕНЕРГЕТИКА

Польща боротиметься за збереження санкцій проти Росії

15:32, сьогодні 38 Читать новость на русском

В парламенті Польщі закликали зберегти антиросійські санкції.

Таку думку висловила депутат керівної у Польщі партії "Право і справедливість" Малґожата Ґосєвська в інтерв'ю "Польському радіо", повідомляє РБК-Україна.

За її словами, Польща має протистояти зусиллям деяких політиків, які намагаються вивести Москву з-під санкцій, накладених за агресію проти України.

Висловлюємо цілковиту підтримку Україні. Ми повинні пам'ятати, що ця війна йде, недалеко від нас. Там постійно гинуть люди, які борються не тільки за Україну, але також за більшу частину Європи,
– депутат провладної партії "Право і справедливість" Малґожата Ґонсєвська

Ґосєвська також розповіла про враження від останньої поїздки на Донбас. З гуманітарною допомогою в Авдіївці вона побувала 18 лютого.

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Теги: Політика Санкції Польща
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