Польща хоче створити армію для протистояння з Росією

Польща хоче створити армію, здатну протистояти Росії. Про це заявив міністр оборони країни Антоній Мачеревич.

Міністр в ефірі Польського радіо додав, що війська НАТО, які дислокуються зараз у країні, є гарантією безпеки від агресії Кремля, доки Польща не створить свою власну потужну армію.

За словами міністра, нинішня влада планує модернізувати і збільшити чисельність війська вже найближчим часом.

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