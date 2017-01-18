  • укр
  • рус
19:58
18 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля: Путін пишається повіями.
Вєсті Кремля
22:43, 17 січня
Вєсті.UA. Сироватка правди для нардепів. За що моляться кримчани
Вєсті.UA
22:02, 17 січня
Корупція в
ЦРУ
21:51, 17 січня
Випуск новин за 18:00: Бюджет Пенсійного фонду. Парубія викликали на допит
Випуск новин
18:57, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Польща хоче створити армію для протистояння з Росією

19:39, сьогодні 130 Читать новость на русском
Антоній Мачеревич
Антоній Мачеревич / Фото із соцмереж

Польща хоче створити армію, здатну протистояти Росії. Про це заявив міністр оборони країни Антоній Мачеревич.

Міністр в ефірі Польського радіо додав, що війська НАТО, які дислокуються зараз у країні, є гарантією безпеки від агресії Кремля, доки Польща не створить свою власну потужну армію.

За словами міністра, нинішня влада планує модернізувати і збільшити чисельність війська вже найближчим часом.

Читайте також: Міністр оборони Польщі до американських солдатів: Ми чекали вас десятки років

Теги: Політика Польща Зброя
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 70
Невідомі в камуфляжі влаштували погром в кабінеті Марушевської: з'явились фото
 22 листопада 2016 , 13:55 18
На фронті знову непоправні втрати: в українських воїнів є загиблі і поранені
 21 грудня 2016 , 13:03 9
У Подкопаєвої вкрали Range Rover
 26 жовтня 2016 , 20:48
З’явились нові подробиці конфлікту Парасюка та Вілкула
 23 вересня 2016 , 09:19 2
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук