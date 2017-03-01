Польща може видати США українця, який створив одну з найбільших торрент-толок

Суд у Варшаві погодився на екстрадицію до США українця Артема Вауліна, який є власником однієї із найбільших у світі торрент-толоки KickassTorrents.
Про це повідомляє Польське радіо.
Це перший етап процедури екстрадиції. Законність екстрадиції має підтвердити суд у двох інстанціях, можливе також оскарження рішення у Верховному суді. Якщо суди в обох інстанціях погодяться на видачу українця, то остаточне рішення прийматиме міністр юстиції.
Американці планують висунути йому звинувачення у порушенні авторських прав та відмиванні брудних грошей.
Наразі українець перебуває у лікарні неподалік від Варшави.
Нагадаємо, Вауліна 20 липня затримали у Польщі.