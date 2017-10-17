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Польща не бачить потреби перегляду Асоціації України з ЄС, – офіційна заява

04:57, сьогодні 114 Читать новость на русском
Україна та Польща мають мирні відносини
Україна та Польща мають мирні відносини

Міністерство закордонних справ Польщі вирішило не підтримувати скандальну заяву Угорщини щодо необхідності перегляду Угоди про асоціацію України з ЄС.

Нагадаємо, міністр закордонних справ та торгівлі Угорщини Петер Сійярто звинуватив Україну в тому, що вона порушила Угоду про асоціацію. Тож вирішив на наступному засіданні Ради Асоціації Україна-ЄС розглянути це питання.

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Однак, схоже, європейські країни вирішили не підтримувати скандальну поведінку Угорщини. Варшава виступає проти перегляду угоди про асоціацію України з ЄС і заохочуватиме Київ та Будапешт розв'язати освітню проблему шляхом діалогу. Про це йдеться у заяві МЗС Польщі, передає "Укрінформ".

"Польща не бачить можливості перегляду Угоди про асоціацію чи Угоди про поглиблену зону вільної торгівлі з Україною. Польська сторона заохочуватиме партнерів з Угорщини та України до вирішення суперечливого питання закону про освіту шляхом діалогу, з урахуванням поваги до прав нацменшин та з урахуванням міжнародних та двосторонніх угод", – йдеться в заяві польського зовнішньополітичного відомства.

Варто додати, що до цього заяву про те, що вони не бачать підстав перегляду Угоди про асоціацію України з ЄС, зробили у Литві.

Теги: Новини України Новини політики Угода про асоціацію Польща Реформа освіти
Джерело: 24 Канал
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