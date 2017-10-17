Польща не бачить потреби перегляду Асоціації України з ЄС, – офіційна заява

Міністерство закордонних справ Польщі вирішило не підтримувати скандальну заяву Угорщини щодо необхідності перегляду Угоди про асоціацію України з ЄС.

Нагадаємо, міністр закордонних справ та торгівлі Угорщини Петер Сійярто звинуватив Україну в тому, що вона порушила Угоду про асоціацію. Тож вирішив на наступному засіданні Ради Асоціації Україна-ЄС розглянути це питання.

Читайте також: Збіг? Не думаю, – військовий експерт про регіони України, яким загрожує сепаратизм

Однак, схоже, європейські країни вирішили не підтримувати скандальну поведінку Угорщини. Варшава виступає проти перегляду угоди про асоціацію України з ЄС і заохочуватиме Київ та Будапешт розв'язати освітню проблему шляхом діалогу. Про це йдеться у заяві МЗС Польщі, передає "Укрінформ".

"Польща не бачить можливості перегляду Угоди про асоціацію чи Угоди про поглиблену зону вільної торгівлі з Україною. Польська сторона заохочуватиме партнерів з Угорщини та України до вирішення суперечливого питання закону про освіту шляхом діалогу, з урахуванням поваги до прав нацменшин та з урахуванням міжнародних та двосторонніх угод", – йдеться в заяві польського зовнішньополітичного відомства.

Варто додати, що до цього заяву про те, що вони не бачать підстав перегляду Угоди про асоціацію України з ЄС, зробили у Литві.