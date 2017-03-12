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Польща оприлюднить нові докази вини Росії у катастрофі під Смоленськом

17:44, сьогодні 1473 Читать новость на русском
Антоні Мацеревич анонсував нові деталі у справі катастрофи під Смоленськом
Антоні Мацеревич анонсував нові деталі у справі катастрофи під Смоленськом / Getty Images

Невдовзі Польща розкриє нові подробиці у справі катастрофи літака Ту-154, який розбився під Смоленськом у 2010 році.

Про це заявив міністр оборони Польщі Антоні Мацеревич, повідомляє PAP.

Він додав, що про більшість доказів було відомо раніше, але їх не було відкрито. Міністр також анонсував, що буде оприлюднено нову інформацію у цій справі.

Раніше Мацеревич заявляв про те, що були знайдені докази причетності Росії до катастрофи, проте він не хотів повідомляти подробиці.

"Я б із задоволенням вам сьогодні представив цей матеріал, але я не в державній Комісії розслідування подій цивільної авіації", – сказав польський міністр оборони.

Він наголосив, що комісія оприлюднить результати вже невдовзі.

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Звичайно, це буде особлива зустріч зі ЗМІ, на якій ці матеріали будуть представлені. Я знаю ці роботи, і саме тому я кажу про відповідальність Російської Федерації,
– розповів Мацеревич.

Теги: Новини Росії Польща авіація Катастрофа
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