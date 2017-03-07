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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ
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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

Польща підозрює українського депутата в шахрайстві

15:12, сьогодні 118 Читать новость на русском
Денис Дзензерський
Денис Дзензерський / inforesist.org

Польська служба фінансового нагляду (PFSA) запідозрила українського депутата, члена фракції "Народний фронт", Дениса Дзензерського в обмані інвесторів на Варшавській фондовій біржі (WSE).

Про це повідомило польське видання Wschodnik.pl, інформує "Інтерфакс-Україна".

Польська служба разом з владою Люксембургу розслідують справу про "нецільове використання" компанією WESTA ISIC S.А, яка належить депутату, залучених інвестицій.

Зокрема, власники холдингу Westa ISIC мали направити 45,8 мільйонів доларів інвестицій на погашення боргів і розвиток виробництва. Однак, насправді вивели їх у офшори.

В результаті Польський пенсійний фонд зазнав збитків в обсязі 5 мільйонів злотих.

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Теги: Кримінал Польща Україна
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