Польща підозрює українського депутата в шахрайстві

Про це повідомило польське видання Wschodnik.pl, інформує "Інтерфакс-Україна".

Польська служба разом з владою Люксембургу розслідують справу про "нецільове використання" компанією WESTA ISIC S.А, яка належить депутату, залучених інвестицій.

Зокрема, власники холдингу Westa ISIC мали направити 45,8 мільйонів доларів інвестицій на погашення боргів і розвиток виробництва. Однак, насправді вивели їх у офшори.

В результаті Польський пенсійний фонд зазнав збитків в обсязі 5 мільйонів злотих.

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