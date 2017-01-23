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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Польща потребує робітників-українців – в країні бракує робочих рук

10:40, сьогодні 12108
Польща планує давати візи на довший термін
Польща планує давати візи на довший термін / ukrboard.com.ua

У Польщі планують заходи для залучення робітників зі Сходу Європи, зокрема України. Справа в тому, що в самій Польщі банально бракує робочих рук.

Про це заявила міністр сім’ї, праці та соціальної політики Польщі Елжбета Рафальська, інформує "Укрінформ".

“Безумовно, та ситуація, яка склалася на ринку праці, нам чітко показує, що в Польщі починає не вистачати робочих рук”, – каже Рафальська.

Вона додала, що в Міністерстві розвитку триває робота над пропозиціями для іммігрантів зі Сходу щодо приїзду на роботу.

Читиайте також: У Польщі українці створили профспілку

Також міжвідомча група, яка складається з представників міністерств розвитку, сім’ї та внутрішніх справ, готує зміни до міграційного законодавства. Така політика спрямована загалом до українців і має стати “ефективним рецептом на демографічну кризу в Польщі”, – каже заступник міністра розвитку РП Єжи Квецінський.

Крім того, уряд Польщі планує давати візи українцям на довший термін та заохочуватиме молодих українців до отримання документів на постійне проживання та польське громадянство.

Теги: Україна Польща
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