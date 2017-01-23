Польща потребує робітників-українців – в країні бракує робочих рук

У Польщі планують заходи для залучення робітників зі Сходу Європи, зокрема України. Справа в тому, що в самій Польщі банально бракує робочих рук.

Про це заявила міністр сім’ї, праці та соціальної політики Польщі Елжбета Рафальська, інформує "Укрінформ".

“Безумовно, та ситуація, яка склалася на ринку праці, нам чітко показує, що в Польщі починає не вистачати робочих рук”, – каже Рафальська.

Вона додала, що в Міністерстві розвитку триває робота над пропозиціями для іммігрантів зі Сходу щодо приїзду на роботу.

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Також міжвідомча група, яка складається з представників міністерств розвитку, сім’ї та внутрішніх справ, готує зміни до міграційного законодавства. Така політика спрямована загалом до українців і має стати “ефективним рецептом на демографічну кризу в Польщі”, – каже заступник міністра розвитку РП Єжи Квецінський.

Крім того, уряд Польщі планує давати візи українцям на довший термін та заохочуватиме молодих українців до отримання документів на постійне проживання та польське громадянство.