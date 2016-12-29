Польща продовжила дію пішого переходу на кордоні з Україною

Польща на півроку продовжила дію пішого переходу на кордоні з Україною в Угринові.

Як повідомили Держприкордослужбі України, скористатись ним можна буде до 30 червня. Спершу польська сторона хотіла закритий цей піший перехід. Мовляв, він послаблює захист кордону від нелегалів.

Адже більшість тих, хто перетинає кордон пішим переходом, це люди, які виходили з одного автомобіля на українському боці та сідали в інший на польському. Так прискорювали перетин.

Втім, після переговорів з українським прикордонниками, перехід вирішили не закривати.

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Пішохідний пункт перетину кордону "Угринів-Долгобичів" як експеримент працює з липня минулого року. За цей час ним скористались понад 200 тисяч подорожніх, 85% з яких – громадяни України.