Польща проведе колосальну декомунізацію

В Польщі Інститут національної пам'яті назвав 943 вулиці на всій території країни, які потрапляють під дію закону про декомунізацію. Так, до 2 вересня місцеві органи влади можуть самостійно внести зміни у назви вулиць, які стосуються тоталітарних режимів, зокрема комунізму.

Про це повідомляє "Польське радіо".

Так, законом від 1 квітня 2016 року передбачається, що в Польщі "назви будівель, споруд та об’єктів громадського призначення, зокрема доріг, вулиць, мостів та площ, надані органами місцевої влади, не можуть увіковічувати осіб, організації, події та дати, що символізують комунізм або інший тоталітарний устрій, а також в інший спосіб пропагувати такий устрій".

Читайте також: Росія може зініціювати "перегляд" кордонів Польщі, – ЗМІ

Додамо, що відповідно до закону, "пропагандою комунізму вважаються також назви, що нагадують про осіб, організації, події або дати, що символізують репресивну, авторитарну та несуверенну систему влади у Польщі в 1944-1989 роках".

Так, вже відомо, що будуть перейменовані наступні вулиці: вулиця 1 Армії Війська польського, 22 липня, 9 травня, Червоної армії, Героїв Сталінграду (також Захисників Сталінграду), Польського комітету національного визволення (PKWN), 10-річчя або 40-річчя Польської Народної Республіки та інші.

У випадку, якщо до 2 вересня польські органи місцевої влади не перейменують відповідні вулиці, тоді це робитимуть воєводи, пропонуючи нові назви.