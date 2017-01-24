Польща розсекретила документ про свій курс на Росію

Міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський розповів про підписання у 2008 році секретного документа про перехід країни до проросійського курсу.

Про це повідомляє PAP.

Документ датований 4 березня 2008 року і називається "Тези про політику Польщі щодо Росії і України". Доступ до нього на той час мали тільки 4 людей, серед яких був Радослав Сікорський, який тоді був главою МЗС країни.

Якщо не торкатися величезних економічних інтересів Польщі в Росії, які стосуються не тільки енергетики, що грає важливу роль у відносинах Польщі з Росією та Європою, а також взаємних культурних та інтелектуальних інтересів, варто звернути увагу, що жвавий діалог з Росією є великою політичною цінністю для Польщі,

– мовиться в тексті.

Окрім того, автори документу зазначили, що для Заходу Росія є важливим союзником у боротьбі з ісламським тероризмом, а також "великим сховищем ресурсів, які можуть значно економічно підтримати західний світ".

Пропонується також використовувати "реалістичний" і "дружньо-критичний" підхід щодо України.

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Ващиковський заявив, що ця робота стала "початком відходу від проукраїнської політики (Польщі) на користь проросійської".

Автори не мали ілюзій щодо успіху, але вирішили, що проросійський (напрямок) буде певного роду інструментом, трюком щодо Заходу. Таким чином хотіли поліпшити репутацію на Заході,

– цитує польське агентство Ващиковського.