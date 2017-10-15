Польща відмовилася від кредиту МВФ: назвали причину

Польща відмовилася від кредитної лінії (FCL) Міжнародного валютного фонду вартістю понад 9 мільярдів доларів.

Про це повідомляє міністерство фінансів країни в суботу, передає Reuters.

"Польська економіка знаходиться в такому гарному стані, що ми можемо це зробити", – заявив міністр фінансів Матеуш Моравецький.

Читайте також: Україна готується завершити співпрацю з МВФ: Данилюк назвав терміни

"Ми йдемо з кредитної лінії в розмірі 9,2 мільярда доларів від МВФ", – йдеться в повідомленні в офіційному Twitter Міністерства фінансів країни.