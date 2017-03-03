Польська компанія вирішила удосконалити українські поїзди

Польська залізнична компанія PKP Intercity планує удосконалити вагони – укомплектувати системою автоматичної зміни ширини колії, і пустити їх в країни Східної Європи, зокрема в Україну.

Про це сказав директор перевізника Марек Хранюк виданню InfoRail, інфомрує ЦТС.

В компанії планують, що такі удосконалені вагони будуть курсувати з Перемишля до Львова та Києва.

Також Марек Хранюк не виключив, що SUW-2000 може з'явитися і на нових вагонах, які PKP Intercity буде закуповувати найближчим часом.

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