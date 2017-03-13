Польська прокуратура викликає на допит голову Європейської Ради

Переобраний главою Європейської Ради польський політик Дональд Туск викликаний в варшавську прокуратуру на допит у справі про співпрацю польських спецслужб з ФСБ Росії.

Про це повідомляє повідомляє польське агентство PAP.

Туск викликається в якості свідка у справі колишнього керівництва польських спецслужб, які прийняли рішення про співпрацю з російською ФСБ під час перебування Туска прем'єром Польщі. Відповідну заяву зробив офіційний представник окружної прокуратури у Варшаві Міхал Джеканьскій.

Польська влада не приховують свого роздратування від переобрання Дональда Туска главою Євроради.

Відбувається атака на Польщу під прапором Європейського Союзу,

– заявив лідер польських консерваторів, глава правлячої в країні партії "Закон і справедливість" Ярослав Качинський.

Президент країни Анджей Дуда повідомив, що привітав Туска тільки тому, що до цього його змусив дипломатичний етикет. Польща була єдиною з 28 країн ЄС, яка проголосувала проти кандидатури Туска.

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