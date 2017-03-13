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Польська влада відхрестилась від Ле Пен та Polexit

18:33, сьогодні 208 Читать новость на русском
Ярослав Качинський
Ярослав Качинський / bbc

Чинна польська влада не має наміру ініціювати вихід країни з ЄС і співпрацювати у цьому контексті зі скандальним лідером французького "Народного фронту" Марін Ле Пен.

Про це заявив лідер правлячої партії "Право і Справедливість" (PiS) Ярослав Качинський на прес-конференції у Варшаві, пише "Укрінформ".

Усілякого роду інформація, що ми самостійно чи з пані Ле Пен, з якою ми маємо стільки ж спільного, скільки і з паном Путіним, будемо виводити Польщу з ЄС, є просто обманом, маніпуляцією і нічим більше,
– заявив Качинський.

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За його словами, якщо Лен Пен дійсно заявила про бажання співпрацювати з чинним польським урядом, то вона просто базується на хибних стереотипах, які поширені на Заході.

Качинський підкреслив, що ні про який Polexit (тобто вихід Польщі з ЄС) не йдеться. За його словами, ЄС потрібно міняти, але не ліквідовувати.

Теги: Політика Польща Франція Євросоюз
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