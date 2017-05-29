Польські прикордонники попереджають про небезпеку через українців з авто на іноземній реєстрації

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Головні винуватці великих черг на кордоні - автомобілі українських власників із польською реєстрацією. Про це повідомили польські прикордонники.
За Митним кодексом України, такі авто зобов'язані кожні п'ять днів перетинати кордон.
За даними польського міністерства цифрових технологій, торік у Польщі зареєстрували понад 60 тисяч автомобілів, співвласниками яких були громадяни України. Вони і є основою потоку легкових авто на кордоні.
Польська сторона вважає, що з 11 червня – початком дії безвізу з країнами Євросоюзу – інтенсивність руху на польсько-українському кордоні може зрости ще на десять відсотків.
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