Новий "Інтерсіті" Київ – Перемишль збив чоловіка

"Інтерсіті" прямував з Києва до Перемишля / Соцмережі

У Львівській області швидкісний потяг "Інтерсіті", що прямував до польського Перемишля, травмував літнього чоловіка.

Як повідомляє відділ комунікації поліції області, правоохоронців про інцидент повідомив черговий на залізничній станції "Рудно". За словами працівника "Укрзалізниці", на пероні станції у селищі Зимна Вода швидкий поїзд №705 сполученням "Київ-Львів-Перемишль" травмував літнього чоловіка. У результаті його госпіталізували. Попередній діагноз – травма хребта та інсульт. Зауважимо, що потерпілим виявився 84-річний житель Зимної Води. На місці інциденту працювала слідчо-оперативна група. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження, призначено низку експертиз. Як відомо, нещодавно в новому "Інтерсіті" виявили перший випадок контрабанди. Читайте також: На Львівщині поїзд зійшов із рейок

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