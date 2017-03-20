Польський реформатор назвав головні причини гальмування реформ в Україні

Співголова Групи стратегічних радників з підтримки реформ в Україні Лєшек Бальцерович звинувачує популістів та розірваність комунікації між реформаторами і суспільством у перешкоджанні перебігу реформ в державі.

Про це він заявив в інтерв'ю журналу "Новое Время".

На жаль, я не маю повної інформації. Не знаю, наприклад, що тормозить приватизацію, чому немає ринку землі. Але я переконаний, що це велика перемога популістів, що реформатори злякалися,

– зауважив Бальцерович.

Польський реформатор також додав, для того, щоб відкрити ринок землі, необхідно налагодити комунікацію із суспільством і пояснити йому, чому не варто підтримувати популістів.

Сподіваюсь, що цього року це буде зроблено,

– зазначив радник.

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