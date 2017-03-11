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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Польський реформатор розповів про найбільший страх Росії

08:59, сьогодні 5161 Читать новость на русском
Співголова групи стратегічних радників з підтримки реформ в Україні Лєшек Бальцерович
Співголова групи стратегічних радників з підтримки реформ в Україні Лєшек Бальцерович / Дзеркало тижня

На міжнародній арені Україні не допоможе подання себе лише як жертви агресії з боку Росії. Щоб забезпечити собі сильну позицію у країн Заходу – країна повинна стати економічно успішною.

Про це розповів співголова групи стратегічних радників з підтримки реформ в Україні Лєшек Бальцерович в інтерв'ю "Укрінформу".

На його думку, Росія саме цього найбільше і боїться – щоб демократична Україна не стала країною успіху. Адже успішність сусідньої країни буде "поганим" прикладом у Росії.

"Якщо Україна хоче мати більш сильну позицію на Заході, то вона повинна бути країною успіху. Подання себе лише з позиції жертви не допоможе – цього просто мало. Україна повинна показати себе як країну економічного та інституційного успіху", – вважає реформатор.

Бальцерович додав, що для цього українська влада повинна продемонструвати політичну стабільність, ефективну боротьбу з корупцією, реформаторську роботу правлячої коаліції. Також важливими є економічні реформи, адже від них залежить безпека України (забезпечення армії).

Потрібно переконувати: незважаючи на те, що ми жертви політики Путіна, ми реформуємося і досягаємо мети,
– заявив він.

Читайте також: Без США врегулювати конфлікт в Україні не вийде: думка політолога

Теги: Україна Політика Україна-Росія Війна на Донбасі Реформи Лєшек Бальцерович
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