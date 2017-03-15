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БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017
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БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

Польський уряд пропонує надати допомогу своїм землякам у Донбасі

04:31, сьогодні 125 Читать новость на русском
Беата Бживчи
Беата Бживчи / volyn.tabloyid

Водночас в МЗС заявили, що не можуть брати відповідальності за побутові справи.

У вівторок, 14 березня, сенатори вислухали інформацію МЗС про ситуацію осіб польського походження з Донбасу та інформацію Міністерства внутрішніх справ і адміністрації на тему осіб польського походження з Донбасу, які оселилися у Польщі, пише УНН.

За словами заступниці директора Департаменту консульського та Полонії МЗС Беати Бживчи, у 2016 році до прем’єра Беати Шидло надійшли 2 листи від представників польських організацій з Луганська та Донецька. В них йшлося про 3 евакуацію до Польщі осіб польського походження.

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Але спеціальний режим евакуації , як заявила Бживчи, тепер не може бути застосований.

МЗС готове докласти зусиль і зробити додаткові кроки, щоб надати допомогу полякам і особам польського походження, які проживають у Донбасі,
– заявила Бживчи.

Теги: Політика Польща Війна на Донбасі АТО
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