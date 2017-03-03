Польський євродепутат здивував сексистськими заявами

Євродепутат від Польщі Януш Корвін-Мікке назвав жінок "слабшими та менш розумними" за чоловіків.

Про це повідомляється у сюжеті ТСН.

Януш Корвін-Мікке також додав, що жінки повинні заробляти менше за чоловіків. Такі слова обурили присутніх депутаток Європарламенту. Зокрема, представниця Іспанії Гарсії Перес заявила, що перебуває у сесійній залі для того, щоб захищати права європейок від таких як Корвін-Мікке.

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До слова, Януш Корвін-Мікке вже не вперше дивує подібною поведінкою: до цього він також відзначався расистськими заявами, нацистськими привітаннями, антиукраїнськими заявами та відвідуванням окупованого Криму. Зараз йому загрожує штраф.