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ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Польський євродепутат здивував сексистськими заявами

22:00, сьогодні 193 Читать новость на русском
Януш Корвін-Мікке назвав жінок менш розумними
Януш Корвін-Мікке назвав жінок менш розумними / www.gogetnews.info

Євродепутат від Польщі Януш Корвін-Мікке назвав жінок "слабшими та менш розумними" за чоловіків.

Про це повідомляється у сюжеті ТСН.

Януш Корвін-Мікке також додав, що жінки повинні заробляти менше за чоловіків. Такі слова обурили присутніх депутаток Європарламенту. Зокрема, представниця Іспанії Гарсії Перес заявила, що перебуває у сесійній залі для того, щоб захищати права європейок від таких як Корвін-Мікке.

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До слова, Януш Корвін-Мікке вже не вперше дивує подібною поведінкою: до цього він також відзначався расистськими заявами, нацистськими привітаннями, антиукраїнськими заявами та відвідуванням окупованого Криму. Зараз йому загрожує штраф.

Теги: Політика Європарламент Скандал
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