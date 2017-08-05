Польський журналіст може потрапити за ґрати через книгу про високопосадовця

В ОБСЄ висловили свою стурбованість через кримінальну справу, відкриту на польського журналіста "Газети Виборчої" Томаша Пьонтека.

Про це повідомило видання "Радіо Свобода".

Причиною початку переслідування стала публікація книги "Мацеревич і його секрети".Автор написав своє припущення щодо зв'язків міністра оборони Польщі Антонія Мацеревича з військовими Росії.

Міноборони не зволікаючи одразу ж подало на Томаша Пьонтека до суду. Журналіста звинуватили у "використанні сили або погрози щодо співробітника держустанови" і в "образі або приниженні конституційного відомства".

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Наразі чоловіку загрожує до 3 років ув'язнення. Сам обвинувачений заявив, що не бачить підстав для судової справи. Окрім цього, Томаш Пьонтек спростував інформацію щодо погроз міністру оборони. Журналіст стверджує, що має багато доказів, які підтверджують його слова. Відтак Польща і НАТО можуть мати багато неприємностей через це.

ОБСЄ закликало владу Польщі бути лояльними в цій справі та захистити ЗМІ в країні. Також 10 всесвітньовідомих організацій, що борються за свободу слова в світі, стали на захист журналіста та надіслали до очільника Міноборони листи з проханням припинити утиски та кримінальне переслідування.