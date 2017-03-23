Полторак оприлюднив масштаби НС у Балаклії

Пожежу на військових складах у Балаклії ще досі не ліквідовано, однак спрогнозувати важко, коли це відбудеться.
Таку заяву на брифінгу зробив міністр оборони України Степан Полторак на брифінгу.
"Сьогодні сталися вибухи, і вони, на жаль, зараз тривають. Наразі, на жаль, пожежа не локалізована і вона триває десь на третині всього арсеналу", – повідомив Полторак.
За його словами, важко спрогнозувати, коли вдасться ліквідувати пожежу, оскільки на це впливатимуть різні фактори.
Додамо, військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що загальна площа арсеналу – 368 гектар та там наразі перебувають 138 тисяч тон боєприпасів.
За інформацією представників місцевої поліції, які наразі чергують на усіх поворотах траси у напрямку Балаклеї, вибухати та горіти почали двоповерхові будівлі на території складу, передає 5 Канал.
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Нагадаємо, уночі проти 23 березня у Балаклії стався потужний вибух на військовій базі. Деякі з ракет вибухали далеко за межами військової частини.
За словами міністра оборони Степана Полторака, жертв немає. Наразі з району інциденту евакуйовано понад 16 тисяч людей.
Головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що однією з версій подій могла стати диверсія.
Додамо, що небо в радіусі 40 кілометрів від місця пожежі перекрито.