Полторак оприлюднив масштаби НС у Балаклії

Пожежу на військових складах у Балаклії ще досі не ліквідовано, однак спрогнозувати важко, коли це відбудеться.

Таку заяву на брифінгу зробив міністр оборони України Степан Полторак на брифінгу.

"Сьогодні сталися вибухи, і вони, на жаль, зараз тривають. Наразі, на жаль, пожежа не локалізована і вона триває десь на третині всього арсеналу", – повідомив Полторак.

За його словами, важко спрогнозувати, коли вдасться ліквідувати пожежу, оскільки на це впливатимуть різні фактори.

Додамо, військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що загальна площа арсеналу – 368 гектар та там наразі перебувають 138 тисяч тон боєприпасів.

Склад с боеприсами в Балаклее. Оцените масштабы pic.twitter.com/DViec2wFZJ — InfoResist (@InfoResist) 23 березня 2017 р.

За інформацією представників місцевої поліції, які наразі чергують на усіх поворотах траси у напрямку Балаклеї, вибухати та горіти почали двоповерхові будівлі на території складу, передає 5 Канал.

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