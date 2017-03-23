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ВИБУХ НА ВІЙСЬКОВИХ СКЛАДАХ У БАЛАКЛІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЮЛІЯ САМОЙЛОВА
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ВИБУХ НА ВІЙСЬКОВИХ СКЛАДАХ У БАЛАКЛІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЮЛІЯ САМОЙЛОВА

Полторак оприлюднив масштаби НС у Балаклії

10:34, сьогодні 869 Читать новость на русском
Пожежа на військових складах поблизу Балаклії
Пожежа на військових складах поблизу Балаклії / Оля Иванова-Чистоколенко

Пожежу на військових складах у Балаклії ще досі не ліквідовано, однак спрогнозувати важко, коли це відбудеться.

Таку заяву на брифінгу зробив міністр оборони України Степан Полторак на брифінгу.

"Сьогодні сталися вибухи, і вони, на жаль, зараз тривають. Наразі, на жаль, пожежа не локалізована і вона триває десь на третині всього арсеналу", – повідомив Полторак.

За його словами, важко спрогнозувати, коли вдасться ліквідувати пожежу, оскільки на це впливатимуть різні фактори.

Додамо, військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що загальна площа арсеналу – 368 гектар та там наразі перебувають 138 тисяч тон боєприпасів.

За інформацією представників місцевої поліції, які наразі чергують на усіх поворотах траси у напрямку Балаклеї, вибухати та горіти почали двоповерхові будівлі на території складу, передає 5 Канал.

Читайте також: Вибух на військових складах у Балаклії: онлайн

Нагадаємо, уночі проти 23 березня у Балаклії стався потужний вибух на військовій базі. Деякі з ракет вибухали далеко за межами військової частини.

За словами міністра оборони Степана Полторака, жертв немає. Наразі з району інциденту евакуйовано понад 16 тисяч людей.

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що однією з версій подій могла стати диверсія.

Додамо, що небо в радіусі 40 кілометрів від місця пожежі перекрито.

Теги: Україна Вибух на військових складах у Балаклії Харків Вибух Степан Полторак Міністерство оборони України Пожежа
Джерело: 24 Канал
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