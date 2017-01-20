Полторак погодив масштабні зміни у харчуванні військових

Концепцію реформування системи харчування до 2020 року в українській армії підписав міністр оборони Степан Полторак.

Про це повідомив у Facebook радник президента Юрій Бірюков.

А це означає, що шведський стіл, вибір страв, салати, йогурти і соки – все буде. І рівно так, як ми і планували,

– пояснив він.

Бірюков додав, що на ремонт і обладнання їдалень і харчоблоків вже виділили більше 150 мільйонів гривень.

Також радник президента назвав військові частини, яких реформа торкнеться уже в 2017 році.

Одеська Західна база ВМС, 19 ракетна бригада, 184 у/ц "Старичі", 142 у / ц ССО, 79 ДШБ, 8 оп СпП (включаючи 140 у/ц ССО), 3 оп СпН, 199 у/ц ВДВ, 37 ОПЗ, 56 омпбр. А ще: Військова Академія сухопутних військ, Національна академія сухопутних військ (Львів), Військовий ліцей ім. Богуна (Київ), Національний університет оборони (Київ), Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації, Військовий інститут ім. Королева (Житомир), Національний університет повітряних сил (Харків) ,

– зазначив він.

Також до реформи у цьому році долучать госпіталі в Одесі, Львові, Києві, Харкові та Вінниці.

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