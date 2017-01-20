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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Полторак погодив масштабні зміни у харчуванні військових

02:19, сьогодні 1387 Читать новость на русском
Степан Полторак
Степан Полторак / Getty Images

Концепцію реформування системи харчування до 2020 року в українській армії підписав міністр оборони Степан Полторак.

Про це повідомив у Facebook радник президента Юрій Бірюков.

А це означає, що шведський стіл, вибір страв, салати, йогурти і соки – все буде. І рівно так, як ми і планували,
– пояснив він.

Бірюков додав, що на ремонт і обладнання їдалень і харчоблоків вже виділили більше 150 мільйонів гривень.

Також радник президента назвав військові частини, яких реформа торкнеться уже в 2017 році.

Одеська Західна база ВМС, 19 ракетна бригада, 184 у/ц "Старичі", 142 у / ц ССО, 79 ДШБ, 8 оп СпП (включаючи 140 у/ц ССО), 3 оп СпН, 199 у/ц ВДВ, 37 ОПЗ, 56 омпбр. А ще: Військова Академія сухопутних військ, Національна академія сухопутних військ (Львів), Військовий ліцей ім. Богуна (Київ), Національний університет оборони (Київ), Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації, Військовий інститут ім. Королева (Житомир), Національний університет повітряних сил (Харків) ,
– зазначив він.

Також до реформи у цьому році долучать госпіталі в Одесі, Львові, Києві, Харкові та Вінниці.

Читайте також: Міноборони самостійно закуповуватиме харчі для війська

Теги: Україна Степан Полторак Збройні Сили України Міністерство оборони України
Джерело: 24 Канал
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