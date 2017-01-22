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Полторак пояснив, чому Путін не матиме легкої прогулянки в Україні

11:47, сьогодні 122911 Читать новость на русском
Степан Полторак
Степан Полторак / Getty Images

Міністр оборони України Степан Полторак вважає, що скасування санкцій дасть "небезпечний сигнал" Росії.

Про це він розповів у коментарі "Радіо Свобода".

Дуже важливо для України мати політичну підтримку з боку Сполучених Штатів і зберігати санкції, запроваджені проти Росії, бо це один з найважливіших аспектів для стримування подальшої ескалації з боку президента Володимира Путіна,
– зазначив він.

За його словами, скасування санкцій дасть "небезпечний сигнал" Росії та іншим країнам, які порушують міжнародне право, і не виключив у результаті цього "хаосу в світі". Відтак, Кремль може мати на меті захоплення більших територій України або навіть вторгнення в одну з країну-членів НАТО.

Те, в чому я можу бути впевнений, що Путін і його сили не матимуть легкої прогулянки по території України. Єдиний спосіб закінчити конфлікт на Донбасі – політичними та дипломатичними засобами, але це можливо, лише якщо Україна матиме потужну армію,
– наголосив Полторак.

Також міністр оборони додав, що більшу частину іноземної допомоги (загалом від 18 країн), зокрема у вигляді військової техніки та підготовки солдатів, Київ отримує від Сполучених Штатів, Великобританії, Канади та Литви.

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Теги: Новини Росії Політика Війна на Донбасі війна США Зброя Україна-Росія Міністерство оборони України Володимир Путін
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