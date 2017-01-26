Полторак розповів про міць і силу України на Донбасі

Міністр оборони Степан Полторак розповів про те, як готують Збройні сили України до захисту від російської агресії в зоні АТО.

"Для виконання цих завдань у 2016 році підготовлено 15 бригад сухопутних військ, 210 екіпажів повітряних сил, 3 корабельні групи, 28 кораблів і суден забезпечення військово-морських сил, 4 бригади високомобільних десантних військ, 13 підрозділів сил спеціальних операцій. Крім того, підготовлено 100-тисячний резерв ЗСУ", – розповів міністр.

Він додав, що також підготовлено 5 батальйонів за стандартами НАТО.

"До його підготовки залучалися інструктори США, Канади, Великої Британії, Литви та інших країн-партнерів", – сказав Полторак.

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Також значно покращено стан забезпечення військової техніки, до ЗСУ поставлено понад 14 тис. одиниць збройної техніки, обладнання та майна. Понад 16 300 одиниць техніки відремонтовано,

– сказав глава Міноборони.