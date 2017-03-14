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Полторак скликає офіцерів запасу до ЗСУ

18:04, сьогодні 1625 Читать новость на русском
Полторак закликає офіцерів запасу знову стати на захист України
Полторак закликає офіцерів запасу знову стати на захист України / Getty Images

Глава Міноборони України Степан Полторак закликав офіцерів запасу взяти приклад із добровольців та повернутися до лав ЗСУ.

Своє звернення міністр опублікував у Facebook.

Він зазначив, що звертається до тих, хто за вислугою років отримав пенсії від держави, житло, пільги та перебувають на заслуженому відпочинку.

Полторак наголосив, що бійці запасу пройшли бойовий шлях та набули досвіду, дуже необхідного для армії. Він закликав військових взяти приклад із добровольців.

Якщо вам дозволяє вік та стан здоров’я, закликаю повернутися до лав Збройних Сил: нам потрібен ваш досвід та знання. Ми чекаємо на вас у непростий для країни час!,
– мовиться у повідомленні міністра.

Читайте також: Полторак розповів про міць і силу України на Донбасі

Теги: Україна Збройні Сили України Степан Полторак Міністерство оборони України
Джерело: 24 Канал
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