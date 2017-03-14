Полторак скликає офіцерів запасу до ЗСУ

Глава Міноборони України Степан Полторак закликав офіцерів запасу взяти приклад із добровольців та повернутися до лав ЗСУ.

Своє звернення міністр опублікував у Facebook.

Він зазначив, що звертається до тих, хто за вислугою років отримав пенсії від держави, житло, пільги та перебувають на заслуженому відпочинку.

Полторак наголосив, що бійці запасу пройшли бойовий шлях та набули досвіду, дуже необхідного для армії. Він закликав військових взяти приклад із добровольців.

Якщо вам дозволяє вік та стан здоров’я, закликаю повернутися до лав Збройних Сил: нам потрібен ваш досвід та знання. Ми чекаємо на вас у непростий для країни час!,

– мовиться у повідомленні міністра.

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