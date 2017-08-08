Поляк очолить одну з найбільших держкомпаній України

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Павло Юзеф Станчак стане президентом
Павло Юзеф Станчак стане президентом "Укртрансгазу" / 24 Канал

Наглядова рада "Нафтогазу" погодила призначення Павела Юзефа Станчака на пост президента "Укртрансгазу".

Про це повідомляє прес-центр державної компанії "Нафтогаз".

"Нафтогаз", як власник 100% акцій "Укртрансгазу", затвердить це рішення відповідно до вимог статутів обох компаній", – йдеться у повідомленні.

"Укртрансгаз" – підприємство з транспортування та зберігання природного газу, оператор єдиної газотранспортної системи України.

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Павел Юзеф Станчак понад 25 років працює в галузі транспортування, розподілу та зберігання газу. У 2003-2004 роках у PGNiG відповідав за відокремлення функції оператора газотранспортної системи та утворення незалежного оператора ГТС Польщі Gaz-System S.A.

Наразі Станчак працює технічним директором – членом правління PGNiG Technologie S.A. та відповідає за проектування та будівництво нових газопроводів.

Павел Станчак народився у 1963 році, здобув інженерно-технічну освіту в інституті імені Еміліана Конопчинського (Варшава), закінчив Варшавський технологічний університет, Головний торговельний інститут (Варшава), отримав ступінь МВА у Бредфордському університеті та Академії Леона Козмінського (Варшава).

Теги: Новини України Нафтогаз
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